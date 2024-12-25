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Существуют до сих пор: новогодние привычки, которые были нормой в СССР

Юлия Потерянко
Общество
3 минуты
231
Существуют до сих пор: новогодние привычки, которые были нормой в СССР

Подготовка к празднованию Нового года – это всегда хлопотный процесс, ведь этот праздник является одним из самых любимых и мы всегда хотим провести его весело. Однако если сейчас многие атрибуты новогоднего празднования можно просто купить или заказать, в СССР приходилось немало вещей делать самостоятельно.

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OBOZ.UA рассказывает, как готовились к Новому году советские люди. Некоторые их новогодние привычки сейчас могут показаться очень странными. Хотя немало людей до сих пор не отказались от таких традиций.

Устраивать генеральную уборку

Существуют до сих пор: новогодние привычки, которые были нормой в СССР

Да, порядок в доме перед праздниками мы наводим до сих пор. Однако в советские времена новогодняя уборка имела статус едва ли не главной в году. Перед празднованием отмывали даже самые отдаленные уголки дома – смывали пыль с люстр, мыли всю технику, доводили до блеска плинтусы. Почему было принято столько сил вкладывать в уборку, объяснить не мог никто. По одной из версий, все старались не опозориться перед гостями.

Делать новогодние костюмы и украшения своими руками

Существуют до сих пор: новогодние привычки, которые были нормой в СССР

Каждый год дети в школах и детсадах устраивали праздничные утренники, на которые одевались в разные костюмы. Однако пойти в магазин и купить готовые атрибуты к костюму было невозможно – таких товаров советская промышленность не производила. Поэтому наряды снежинок, клоунов, зайчиков и медвежат шили родители, используя все, что было дома. В ход шли елочный дождик, кружевные салфетки, шторы и одежда старших членов семьи. Даже карнавальные маски мастерили из папье-маше своими силами. Кстати, и украшения на елку нередко изготовляли собственноручно – гирлянды клеили из цветной бумаги, а шарики лепили из того же папье-маше.

Покупать продукты заранее

Существуют до сих пор: новогодние привычки, которые были нормой в СССР

В холодильниках советских людей иногда можно было увидеть сложенные в уголке деликатесы, к которым никто не прикасался месяцами. Все дело в том, что это запасы на Новый год. Красную икру, зеленый горошек на оливье, мандарины или алкогольные напитки доставали тогда, когда представился случай. Иногда даже летом. Пойти в магазин и купить это все за несколько часов до праздничного ужина возможности не было из-за дефицита продуктов. А если что-то и "выбрасывали", то как правило выдавали в ограниченном количестве. Например, не больше двух тушек курицы в одни руки.

Готовить весь день

Существуют до сих пор: новогодние привычки, которые были нормой в СССР

Поскольку новогоднее застолье было едва ли не единственным поводом за год полакомиться деликатесами, к приготовлению праздничных блюд подходили со всей ответственностью. Для того, чтобы нарезать салаты, все запечь и пожарить тратили весь день 31 декабря. Нередко начинали даже вечером накануне. Приготовить все нужно было собственноручно, ведь кулинарий с готовыми блюдами в СССР не было. Поэтому в праздничные салаты, торты и печеное мясо вкладывали кучу сил и времени. Особое место в этом кулинарном безумии занимала лепка пельменей. Этим занимались целыми семьями. А само блюдо считалось деликатесом, ведь готовых полуфабрикатов было не найти. А если где-то появлялись замороженные пельмени в пачках, их качество оставляло желать лучшего – начинку делали из мясных отходов, а сами пельмени часто слипались между собой из-за постоянного размораживания. Именно поэтому домашние блюда так высоко ценилось.

Ранее OBOZ.UA публиковал фото новогодних празднований в СССР – они поражают нищетой и однообразием.

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