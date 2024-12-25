Существуют до сих пор: новогодние привычки, которые были нормой в СССР

Подготовка к празднованию Нового года – это всегда хлопотный процесс, ведь этот праздник является одним из самых любимых и мы всегда хотим провести его весело. Однако если сейчас многие атрибуты новогоднего празднования можно просто купить или заказать, в СССР приходилось немало вещей делать самостоятельно.

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OBOZ.UA рассказывает, как готовились к Новому году советские люди. Некоторые их новогодние привычки сейчас могут показаться очень странными. Хотя немало людей до сих пор не отказались от таких традиций.

Устраивать генеральную уборку

Да, порядок в доме перед праздниками мы наводим до сих пор. Однако в советские времена новогодняя уборка имела статус едва ли не главной в году. Перед празднованием отмывали даже самые отдаленные уголки дома – смывали пыль с люстр, мыли всю технику, доводили до блеска плинтусы. Почему было принято столько сил вкладывать в уборку, объяснить не мог никто. По одной из версий, все старались не опозориться перед гостями.

Делать новогодние костюмы и украшения своими руками

Каждый год дети в школах и детсадах устраивали праздничные утренники, на которые одевались в разные костюмы. Однако пойти в магазин и купить готовые атрибуты к костюму было невозможно – таких товаров советская промышленность не производила. Поэтому наряды снежинок, клоунов, зайчиков и медвежат шили родители, используя все, что было дома. В ход шли елочный дождик, кружевные салфетки, шторы и одежда старших членов семьи. Даже карнавальные маски мастерили из папье-маше своими силами. Кстати, и украшения на елку нередко изготовляли собственноручно – гирлянды клеили из цветной бумаги, а шарики лепили из того же папье-маше.

Покупать продукты заранее

В холодильниках советских людей иногда можно было увидеть сложенные в уголке деликатесы, к которым никто не прикасался месяцами. Все дело в том, что это запасы на Новый год. Красную икру, зеленый горошек на оливье, мандарины или алкогольные напитки доставали тогда, когда представился случай. Иногда даже летом. Пойти в магазин и купить это все за несколько часов до праздничного ужина возможности не было из-за дефицита продуктов. А если что-то и "выбрасывали", то как правило выдавали в ограниченном количестве. Например, не больше двух тушек курицы в одни руки.

Готовить весь день

Поскольку новогоднее застолье было едва ли не единственным поводом за год полакомиться деликатесами, к приготовлению праздничных блюд подходили со всей ответственностью. Для того, чтобы нарезать салаты, все запечь и пожарить тратили весь день 31 декабря. Нередко начинали даже вечером накануне. Приготовить все нужно было собственноручно, ведь кулинарий с готовыми блюдами в СССР не было. Поэтому в праздничные салаты, торты и печеное мясо вкладывали кучу сил и времени. Особое место в этом кулинарном безумии занимала лепка пельменей. Этим занимались целыми семьями. А само блюдо считалось деликатесом, ведь готовых полуфабрикатов было не найти. А если где-то появлялись замороженные пельмени в пачках, их качество оставляло желать лучшего – начинку делали из мясных отходов, а сами пельмени часто слипались между собой из-за постоянного размораживания. Именно поэтому домашние блюда так высоко ценилось.

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