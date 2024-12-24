Бедность и однообразие: как действительно праздновали Рождество и Новый год в СССР. Исторические фото

Период рождественных праздников, вероятно, самая ожидаемая пора года для многих украинцев. Однако в то время как одни планируют возрождать национальные традиции, есть и те, кто ностальгирует по Советскому Союзу.

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Стоит отметить, что в советское время Новый год был достаточно "новым" праздником – впервые его начали отмечать в 1947 году. Как рассказал блогер Максим Мирович, именно тогда 1 января официально был объявлен выходным днем. До этого украшение елки, блюда на праздничном столе и празднование прихода нового года в целом считалось попустительством "буржуйским" традициям царского режима. OBOZ.UA собрал самые яркие архивные фото, передавшие атмосферы новогодних праздников в СССР.

Дед Мороз для бедных

Известный фотограф Дерек Хадсон запечатлел один из "праздничных" моментов. На снимке 1989 года мужчина в костюме Деда Мороза ведет беседу с работниками мясного цеха в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). Новогодняя картина на самом деле скрывает нищету: тогда около миллиона жителей города оказались на грани бедности.

Как рассказал публицист, довольно сложной задачей было подготовить блюда на новогодний стол, ведь большинство продуктов было настоящим дефицитом. Поэтому планировка новогоднего меню начиналась за несколько недель, а иногда даже и месяцев до 31 декабря.

Особенно ценилась сырокопченая колбаса. По словам Мировича, "за то, что у нее было практически невозможно напичкать бумагу (как в вареную колбасу или сосиски), что делало ее совершенно неплохим мясным продуктом".

"Разнообразный" выбор подарков

Подарки, за которыми следовало простоять немалую очередь, "поражали разнообразием". Как изображает фото, десятки женщин в одинаковых пальтах-дубленках и мужчин со знаменитыми меховыми шапками, все как "под копирку", выбирают не менее уникальные подарки детям – кукол, от большого до маленького размера, в платьях с пышной юбкой. О приближении Нового года извещает статуя Деда Мороза, возвышающаяся над толпой людей.

Тем временем в Москве проходил настоящий "бум" на галстуки – "фирменный" новогодний подарок для мужского пола в советские времена. Тогда по статистике, приведенной под снимком, каждый пятый москвич носил этот аксессуар. В московском универмаге продавалось 10 тысяч галстуков в день.

Традиция ходить в гости

Как поделился Мирович, граждане СССР любили праздновать новогоднюю ночь в гостях. Этому предшествовала тщательная подготовка, ведь очень важно было показать себя в лучшем виде. В то время как мужчины доставали из шкафа костюмы и гладили рубашку, женщины обязательно делали прическу, поэтому парикмахерские в предпраздничные дни были чрезвычайно загружены. На фото изображена московская семья перед новогодним столом 1 января 1979 года.

Ранее OBOZ.UA писал о том, каким был праздничный стол в СССР в главный день зимы. Фото – смотрите здесь.

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