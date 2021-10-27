Сухо и тепло: синоптики дали новый прогноз на четверг. Карта

В ночь на четверг, 28 октября, в Украине будет холодно, но уже днем синоптики обещают комфортную, солнечную погоду. Температура воздуха местами прогреется до +17 °С.

В стране будет преимущественно без осадков. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра, в том числе и на странице Facebook.

Погода в Украине 28 октября

Отмечается, что этой ночью столбики термометров будут показывать +1... +6, в Карпатском регионе и восточных областях местами -2...-7. Днем благодаря солнцу будет значительно теплее – в большинстве регионов +9…+14, на Закарпатье и юге до +17 °С.

Видео дня

По словам синоптиков, ночью и утром четверга в западной части местами туман. А в дневные часы в северо-восточных областях возможен небольшой дождь. Ветер преимущественно западного направления, 5-10 м/с.

Погода в Киеве 28 октября

В Киеве и Киевской области в четверг обещают погоду без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. В столице температура ночью +3…+5, днем +11…+13, в области – в пределах +1… +6 и +9… +14 соответственно.

Напомним: по словам народного синоптика Натальи Диденко, в выходные 30-31 октября в Украину придет потепление – ожидается комфортная и солнечная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +10…+15 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики дали прогноз погоды в Киеве до конца недели, подчеркнув, что в городе потеплеет. Об осадках в столице до конца октября речь не идет.