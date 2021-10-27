В Украину идет потепление, есть вероятность дождей: синоптик озвучила прогноз. Карта

В Украину в ближайшие выходные, 30-31 октября, придет потепление – ожидается комфортная и солнечная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +10...+15 градусов.

На западе страны будет еще теплее +18 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра, 28 октября, погода в стране тоже будет теплой. Столбики термометров будут показывать +10...+15°C. Только на северо-востоке будет прохладно +8...+11°C. В Киеве – сухо и умеренно тепло, температура днем ​​+12 градусов.

Диденко добавила, что 28 октября может пройти незначительный дождь на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине и в восточных областях. Однако в Укргидрометцентре указали, что вероятность осадков небольшая - на карте регионы не отмечены.

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По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой, украинцев ждут погодные "качели".

В ноябре в стране значительно похолодает – в первые дни последнего месяца осени будет около 0 градусов днем, а ночью около 5 мороза. В средине месяца потеплеет до +15 градусов, но после ударят почти зимние морозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине зима 2021-2022 года будет значительно более мягкой по сравнению с прошлой. В Новый год ожидается мороз, но без устойчивого снежного покрова.