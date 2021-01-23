Суд в Италии – об освобождении Маркива: доказательств причастности к убийству нет

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
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Суд не установил, что во время гибели журналистов Виталий Маркив был на службе

Украинский нацгвардеец Виталий Маркив был оправдан Апелляционным судом присяжных Милана из-за отсутствия состава преступления и доказательств его причастности к гибели граждан Италии и России на Донбассе в 2014 году.

Об этом идет речь в мотивационной части вердикта суда второй инстанции, сообщает "Радио Свобода". "Суд не обнаружил доказательств, что подсудимый Маркив с сослуживцами был соучастником в инкриминируемом ему преступлении", – говорится в решении суда.

Согласно выводам судей, не было установлено, что 24 мая 2014 года во время гибели двух журналистов и ранения фоторепортера Маркив был на службе.

Однако при этом судьи второй инстанции считают "нападение" на иностранцев "умышленным и целенаправленным" якобы со стороны украинских военных, находящихся тогда на горе Карачун.

Кроме того, они обвинили командование ВСУ, якобы отдавшее "неправомерный приказ", в нарушении международной конвенции о защите гражданских на войне.

Как известно, защита Маркива утверждала, что в условиях военного конфликта во время перекрестного огня невозможно установить, с которой стороны были сделаны выстрелы, от котороых погибли Роккелли и Миронов.

На данный момент есть вероятность, пишет "Радио Свобода", что генпрокуратура Италии и семья погибшего Роккелли подадут апелляцию на решение суда. Однако пока их позиция неизвестна.

"Если семья Роккелли подает апелляцию в кассационный суд, то это следует делать в отношении Маркива, а он признан невиновным и освобожден... Поэтому пока неясно, как может повернуться дело", – прокомментировал адвокат от гражданского ответчика Бертолини Клеричи.

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