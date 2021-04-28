Суд отклонил попытки скандальной 'Премиум компани' навязать свои услуги Минобороны

Министерство обороны выиграло в апелляционном суде дело против "Премиум компани", которая пыталась сорвать снабжение Вооруженных сил Украины и выбить себе часть заказов в сфере пищевого обеспечения военнослужащих.

Таким образом компания пыталась дестабилизировать систему обеспечения войск и подыгрывала врагу. Решение суда окончательно отвергло попытки недобросовестных компаний вмешиваться в процесс армейского снабжения.

Об этом говорится в постановлении Шестого апелляционного административного суда по делу №640 / 10163/21. Апеллируя к суду, компания ООО "Премиум Компани" требовала: разорвать уже заключенные тендерные договора; признать противоправными решения тендерного комитета по принятию ценового предложения ООО "Войсксервис-Волонтер" и заключить с ними договор; объявить ООО "Премиум Компани" победителем в процедуре закупки, которую планируют заключить с ООО "Войсксервис-Волонтер"; обязать Министерство обороны принять решение об определении ООО "Премиум Компани" победителем переговорной процедуры закупки услуги по организации питания и заключить с ними договоры по предоставлению услуг питания личного состава частей, дислоцирующихся в Житомирской, Киевской и Черкасской областях общей стоимостью более 636 млн грн.

Соответственно, Шестой апелляционный административный суд, рассмотрев дело 22.04.2021 г., вынес постановление, в котором отменил решение Административного суда города Киева от 15 апреля 2021 года (по представлению ООО "Премиум Компани"), отказал в удовлетворении административного иска ООО "Премиум Компани" и вынес решение, согласно которому в удовлетворении иска было отказано полностью.

Следовательно, компания ООО "Премиум Компани" окончательно проиграла дело в суде и теряет возможность очередных попыток срыва пищевого обеспечения армии. Представители Минобороны, пожелавшие прокомментировать эту ситуацию инкогнито, сообщили, что этим решением суда они сорвали вражеские планы по дестабилизации поставок ВСУ и диверсии в этой сфере.

Страна агрессор, по их словам, таким образом использует недобросовестных игроков рынка в своих интересах, а потому и в данной ситуации победа над недобросовестными компаниями через суд укрепляет нашу обороноспособность и позволяет продолжить реформирование Вооруженных сил Украины. В ближайшее время от проигравшей стороны, можно ожидать информационных атак, финансируемых антиукраинскими силами, заверили представители Минобороны.

Напомним, за последние несколько лет недобросовестные игроки пытались сорвать процесс обеспечения военнослужащих продовольствием. Минобороны сделало эти попытки в 2020 и 2021 годах.

С этой целью были включены антикризисные механизмы, предусмотренные законом. Кроме этого, Министерство привлекло правоохранительные органы в борьбе с недобросовестными участниками торгов, которые пытаются сорвать пищевое обеспечение армии. Было установлено, что за этими компаниями стоят враждебные Украине силы, которые таким образом ведут "гибридную войну".

В марте 2020 года компания, которая выиграла торги, за неделю до начала выполнения обязательств по пищевого обеспечения военных частей отказалась от взятых обязательств, сославшись на пандемию и другие причины.

А в декабре этого года ряд фирм с признаками фиктивности и сомнительными документами вновь попытались путем занижения ценового предложения захватить данные тендерные предложения, сорвав торги.

Чтобы обезопасить армию от подобных сценариев срыва поставок, в Минобороны прописали особые требования к поставщикам продуктов питания для военных. В частности, они касаются способности к организации процесса питания, оформление документации и финансовой состоятельности кандидатов. Такие мероприятия являются фактором обеспечения безопасности армии от случайных или недобросовестных участников рынка. Вместе с тем, армия завершает успешный переход на питание по каталогу.