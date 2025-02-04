Суд отказал военнослужащему в назначении его опекуном недееспособного брата: в чем причина

В Хмельницкой области военнослужащему отказали в удовлетворении заявления о назначении его опекуном недееспособного брата. Суд выяснил, что с 11 октября 2024 года заявитель мобилизован и проходит военную службу.

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Поэтому реализация его права быть опекуном брата возможна только при увольнении с военной службы. Об этом сообщили в Хмельницком апелляционном суде.

Согласно судебным материалам, в суд с просьбой назначить его опекуном недееспособного брата обратился 38-летний житель Каменец-Подольского района. Мужчина объяснил, что по решению суда брат опекал отца, который в прошлом году умер. В связи с этим орган опеки и попечительства заключил, что опекуном недееспособного вместо этого целесообразно назначить его.

Новоушицкий районный суд Хмельницкой области установил, что 46-летний брат заявителя имеет инвалидность І группы с детства, в 2013 году решением суда был признан недееспособным, над ним была установлена ​​опека и опекуном назначен отец. В июле 2024 года отец скончался, а мать, согласно заключению врачебной комиссии, не может исполнять обязанности опекуна по состоянию здоровья.

При этом в семье пятеро детей, двое из которых, по словам матери, находятся за границей. По заключению органа опеки и попечительства, опекуном недееспособного следует назначить его младшего брата – заявителя.

Однако суд обратил внимание, что орган опеки и попечительства принял решение о целесообразности назначения заявителя опекуном над недееспособным братом, несмотря на отсутствие документов, в частности, справки о состоянии здоровья будущего опекуна и акте проверки условий его жизни. Также в представлении исполкома поселкового совета о назначении опекуна не обосновано, почему именно этого брата, а не двух других или сестру, следует назначить опекуном.

Кроме того, как выяснил суд, заявитель мобилизован и проходит военную службу. Это обстоятельство делает невозможным фактическое исполнение обязанностей опекуна. Поэтому реализация его права быть опекуном брата возможна только при увольнении с военной службы.

Суд также обратил внимание на то, что вопрос назначения опекуна возник не после смерти предыдущего опекуна – в июле 2024 года, а сразу после призыва заявителя на военную службу – в октябре 2024 года. Следовательно, решил отказать в удовлетворении заявления о назначении опекуна недееспособному лицу.

Напомним, в Житомирской области суд признал виновным мужчину, категорически отказавшегося от мобилизации даже после получения "боевой" повестки. Его приговорили к одному году испытательного срока.

Как сообщал OBOZ.UA, житель Днепропетровской области уклонился от мобилизации из-за того, что не хотел служить в армии. Его дело рассмотрел суд и назначил ему наказание.

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