В Житомирской области отец троих детей отказался от мобилизации: чем все закончилось

В Житомирской области суд признал виновным мужчину, категорически отказавшегося от мобилизации даже после получения "боевой" повестки. Его приговорили к одному году испытательного срока.

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Сначала оснований для отсрочки у него не было, но уже на суде представил доказательства того, что является отцом трех несовершеннолетних детей. Об этом говорится в приговоре от 27 января 2025 Черняховского районного суда Житомирской области, который рассматривал дело об уклонении от мобилизации.

Согласно материалам дела, в мае 2024 мужчину признали годным к военной службе в военное время после прохождения военно-врачебной комиссии. В тот момент основания для отсрочки от призыва на военную службу у него отсутствовали.

7 мая 2024 года в войске ему выписали мобилизационное распоряжение на отправку, которая должна была состояться уже на следующее утро, но мужчина отказался получить повестку и подписал отказ.

"Таким образом, своими умышленными действиями, выразившимися в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период ОСОБА_4 совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 336 УК Украины", – говорится в судебном деле.

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и подтвердил, что действительно представители Черняховского воинства ему вручили повестку, от получения которой отказался. Он объяснил, что никогда не служил, не знает как обращаться с оружием и не хочет участвовать в боевых действиях из-за страха убить человека.

Уже в суде он рассказал, что имеет на иждивении трое несовершеннолетних детей, то есть имел основания для отсрочки, о которых в то время не знал и не сообщил военкомату.

В подтверждение этому он предоставил результаты ДНК-теста, датированного 21 января 2025 года, который засвидетельствовал его отцовство по отношению к старшей дочери его сожительницы. Он отметил, что официально не женат, но живет с женой и тремя детьми, которых содержит.

"Просил строго не наказывать и не лишать его свободы", – сказал подсудимый на заседании.

Представитель Территориального центра комплектования подтвердил, что мужчина не сообщал о наличии детей при оформлении документов.

Суд, рассмотрев все обстоятельства, признал подсудимого виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины, однако назначил условный срок на 1 год вместо реального лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, житель Днепропетровской области уклонился от мобилизации из-за того, что не хотел служить в армии. Его дело рассмотрел суд и назначил ему наказание.

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