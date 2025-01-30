На Днепропетровщине мужчина уклонился от мобилизации, потому что 'не желает' служить в ВСУ: как его наказали

Жителя Днепропетровской области приговорили к трем годам заключения за нежелание служить в ВСУ. Он получил "боевую" повестку, но присоединиться к армии не захотел.

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Дело об уклонении от мобилизации рассмотрел Покровский районный суд. Военнообязанного признали виновным в нарушении мобилизационного законодательства.

По данным суда, в июле 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к мобилизации.

Он получил мобилизационный приказ – "боевую" повестку, по которой граждан вызывают на немедленный призыв на военную службу в связи с мобилизацией. В частности, житель Днепропетровщины должен был 20 июля 2024-го прийти в ТЦК для отправки на службу, однако от мобилизации уклонился.

На суде гражданин вину признал. Он заявил, что "желания служить в рядах ВСУ не имеет".

Работник Терцентра комплектования и медики из ВВК подтвердили, что обвиняемый был признан пригодным к военной службе, однако он так и не явился в ТЦК.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепропетровской области разоблачили схему фиктивного оформления инвалидности для уклонения от мобилизации. Двум медикам и их сообщнику было объявлено подозрение.

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