Суд обязал общество охраны памятников освободить корпус Киево-Печерской лавры: что происходит

Суд обязал общественную организацию "Украинское общество охраны памятников истории и культуры" (УТОПИК) освободить корпус №19 Киево-Печерской лавры. Таким образом, организация не имеет никаких правовых оснований пользоваться этим зданием.

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Такое решение вынес Северный апелляционный суд. Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

В ведомстве отметили, что речь идет о гостиничном корпусе №19 по адресу: г. Киев, ул. Лаврская, дом. 9.

Суд удовлетворил апелляционную жалобу, с которой судился национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" с УТОПИК. Таким образом, решение Хозяйственного суда Киева от 19 июня этого года отменено.

"Следовательно общественная организация должна освободить здание и устранить препятствия в пользовании корпусом № 19 Киево-Печерской лавры", – подчеркнули в министерстве.

В Минкультуры напомнили, что в 1996 году этот корпус был передан Украинскому обществу охраны памятников истории и культуры в безвозмездное использование для размещения там фондов Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

Однако УТОПИК сейчас не является органом управления Национального музея народной архитектуры и быта Украины. Таким органом управления музея определено Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

21 апреля 2023 г. по предложению министерства правительство приняло постановление №359, которым упорядочивались вопросы аренды помещений и имущества Лавры и отменялось предварительное решение о передаче в пользование корпуса №19 общественной организации.

В ведомстве отметили, что упомянутое помещение принадлежит государству и находится на балансе национального заповедника Киево-Печерская лавра. Здание также является памяткой архитектуры местного значения.

"Сейчас нет никаких правовых оснований УТОПИК находиться и пользоваться корпусом № 19 Киево-Печерской лавры", – подчеркнули в Минкультуры.

Как сообщал OBOZ.UA, Минкультуры создало специальную комиссию для проверки состояния сохранения государственного имущества Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника. Речь идет о Свято-Успенской Почаевской лавре, которую занимает УПЦ МП.

Комиссия зафиксировала, что в Почаевской лавре исчезли многие иконы, изменены или вообще очищены стенописи в соборах. Кроме того, в Лавре процветало самовольное строительство.