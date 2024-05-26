В Минкульте создали комиссию для проверки состояния Почаевской лавры, арендованной УПЦ МП

Министерство культуры и информационной политики создало специальную комиссию по проверке состояния сохранения государственного имущества Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника. В частности, речь идет о Свято-Успенской Почаевской лавре.

Об этом говорится в приказе ведомства. Комиссия проведет проверку с 3 по 29 июня, чтобы оценить состояние сохранности имущества Кременецко-Почаевского заповедника, переданного в безвозмездное пользование УПЦ МП в 2003 году.

Председателем комиссии назначена Ольга Рутковская, начальник отдела координации деятельности учреждений культуры Департамента культурного наследия Минкульта. В состав комиссии вошли 7 человек, включая представителей Тернопольской ОВА, ГСЧС и Кременецко-Почаевского заповедника.

Напомним, ранее в УПЦ МП проигнорировали требования нацзаповедника и вывезли мощи троих святых из черниговского Троицкого собора. В течение долгих лет священники Московского патриархата использовали этот религиозный объект, однако не имели права вывозить какие-либо ценности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине идет процесс перехода церквей от УПЦ МП к ВЦУ, однако далеко не все священники Московского патриархата хотят переходить в поместную Церковь. В то же время многие украинцы, судя по опросам, считают переход необходимым, а вместе с ним призывают выгнать московских попов из храмов.

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