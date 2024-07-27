В Почаевской лавре исчезло много икон и процветало самовольное строительство – выводы комиссии

Из помещений Свято-Успенской Почаевской лавры, находящейся в безвозмездном пользовании УПЦ МП, исчезли многие иконы из числа памятников культурного наследия. Также в лавре зафиксированы факты изменений или вообще очищений стенописей в соборах.

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Это, как и ряд других нарушений, зафиксировала комиссия Министерства культуры. Как отмечается в отчете комиссии по результатам проверки, на территории лавры обнаружено помимо объектов, принадлежащих государству, другое недвижимое имущество, которого нет в договоре о безвозмездном пользовании. То есть обнаружено самовольное строительство.

Напомним, что Кременецко-Почаевский заповедник передал представителям УПЦ МП в безвозмездное использование Почаевскую лавру еще в 2003 году. Весной этого года была создана комиссия, которая уже с начала июня начала проверку лавры.

В частности, проверяющие зафиксировали пристройку тамбура к центральному входу в Успенский собор, пристройку мансардного типа на третьем этаже памятника "Монастырские кельи", а также пристройку к Надвратному комплексу, которую используют как столовую для паломников.

"Проверка комиссией состояния сохранения произведений иконописи выявила факты отсутствия значительной части икон, зафиксированных паспортами памятников культурного наследия и инвентарным списком, составленным на основе паспортов на произведения искусства при проведении инвентаризации иконописи и произведений искусства в 1967 году" – отмечено в отчете комиссии.

Также комиссия зафиксировала факты изменения и очистки стенописей и икон при проведении ремонтных работ в галереях и в Пещерном храме Преподобного Иова и церкви Преподобных Антония и Феодосия, замену паникадила в Успенском соборе и другие факты нарушений.

Комиссией установлено, что пользователь не соблюдал требования ряда законов Украины, самовольно осуществлял ремонт, пристройки, изменение конструктивных элементов, реставрацию исторических памятников без соответствующих разрешений и научно-проектной документации. Среди прочего, это привело к потере аутентичных элементов отделки памятников.

В свою очередь проверяющие из ГСЧС выявили нарушение требований пожарной безопасности. Спасатели из Тернопольской области утверждают, что пользователь "системно и сознательно не выполняет требования пожарной безопасности".

Комиссия Министерства культуры рекомендует Кременецко-Почаевскому заповеднику поднять вопрос о прекращении действия договора в судебном порядке по факту невыполнения основных требований по сохранению памятников национального значения.

Почаевская лавра – это православный мужской монастырь в Почаево со статусом лавры. Самая большая православная святыня на западе Украины, вторая по важности после Киево-Печерской лавры, находится в безвозмездном пользовании УПЦ МП до середины этого столетия.

Как сообщал OBOZ.UA, послушник Почаевской лавры приговорен к 5 годам заключения с конфискацией всего имущества за сотрудничество со страной-агрессором Россией. Он поддерживал захват оккупантами территорий Украины, прославлял русских военных и призывал молиться за их победу. Этот послушник имел еще и непогашенную судимость за убийство.

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