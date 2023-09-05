Студентам и курсантам разрешили выезд за границу для летной подготовки: что это значит

Со вторника, 5 сентября, вступила в силу норма закона, разрешающая во время действия режима военного положения выезд за границу студентам или курсантам, получающим образование по авиационным специальностям. Они смогут проходить практическую лётную подготовку в иностранных учебных заведениях.

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Решение было принято в связи с закрытием воздушного пространства Украины. О расширении категории лиц, которые могут выезжать за границу, рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Норма закона о возможности выезда за границу для прохождения практической летной подготовки в иностранных учебных заведениях для студентов и курсантов, получающих авиационные специальности, вступила в силу с 5 сентября.

"Изменения внесены – расширена категория лиц из авиационного персонала, которые могут выехать за границу. Добавили студентов и курсантов, которые учатся в заведениях Украины и которые теперь могут отправиться за границу для летной подготовки. Только этой категории лиц – курсантам и студентам при наличии подтвердающих документов – с сегодняшнего дня пограничники обеспечат выезд за границу", – отметил Демченко.

Изменения в пункт 2-13 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины были внесены 1 сентября текущего года. Их утвердил Кабинет Министров, отметили в Министерстве образования и науки.

"Указанное постановление разработано с целью предоставления права пересечения государственной границы во время военного положения студентам или курсантам, получающим образование по авиационным специальностям, не подлежащим призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и нуждающихся в практической летной подготовке в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах в связи с закрытием воздушного пространства Украины", – говорится в сообщении.

Студенты и курсанты авиационных специальностей с сегодняшнего дня могут выезжать из страны, если предоставят на границе подтверждающие документы.

При этом непрерывное пребывание за границей таких студентов и курсантов не может превышать срок прохождения практической летной подготовки.

Напомним, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал о достижении " очень важной договоренности о тренировках во Франции наших пилотов ". По словам главы государства, Франция присоединилась к подготовке пилотов Сил обороны Украины на современных истребителях F-16.

Также сообщалось, что в Воздушных силах ВСУ рассказали, что группа украинских пилотов и инженеров отправилась в Данию для прохождения обучения на истребителях F-16. Командующим ВС ВСУ Николаем Олещуком были отобраны лучшие пилоты, которые станут первыми, кто овладеет истребителями. За первой группой, как планируется, обучение начнут следующие группы.

Между тем, Румыния и Нидерланды договорились создать базу для тренировки украинских пилотов на F-16 и соответствующего обслуживания этих истребителей. База будет размещаться в одном из учебных центров на территории Румынии.