'Стрелять им есть чем': Маляр опровергла заявления россиян о 'снарядном голоде' на Донбассе

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла заявления российских оккупантов о якобы "снарядном голоде" на Донбассе. Она подчеркнула, что захватчики пытаются ввести украинцев в заблуждение, а на самом деле им есть чем стрелять.

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Об этом Маляр написала в своем Telegram-канале. "Любая информация военного характера во время войны - это оружие. Ею воюют, а не информируют", – говорится в сообщении.

Она отметила, что россияне просто хотят ввести нас в заблуждение ради своих военных целей.

"Они способны общаться между собой по телефонам, а не из-за обнародования видео и аудио обращений в соцсетях. Мы верим фактам", – добавила замглавы Минобороны.

Маляр уточнила, что за последние недели количество вражеских обстрелов на Бахмутском и Лиманском направлениях, наоборот, существенно увеличилось.

"То есть стрелять есть чем", – резюмировала она.

Стоит отметить, что владелец террористической ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает ныть о сложной ситуации своих боевиков, в которой они оказались под Бахмутом. Он заявил, что на этом направлении все развивается по самому худшему для России сценарию.

Напомним, в Кремле восприняли как "серьезную угрозу" заявления Пригожина о ситуации на фронте и критике, с которой он выступает в адрес минобороны РФ. В окружении российского диктатора Владимира Путина расценили слова Пригожина как пересечение "красной линии", его даже хотят объявить "врагом России".

Институт изучения войны сообщил, что Пригожин попал в "ловушку" с заявлениями по Бахмуту, и теперь у ЧВК "Вагнер" большие проблемы.

Ранее в ГУР рассказали, что заявления владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина относительно "снарядного голода" носят искусственный характер, хотя противостояние между ним и начальником генштаба РФ Валерием Герасимовым действительно существует.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что генштаб РФ ограничил ЧВК "Вагнер" в боеприпасах, чтобы зеки не могли воевать эффективнее регулярных войск. Да, военные генералы и командир наемников давно уже воюют не за Бахмут, а меряются между собой.

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