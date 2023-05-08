Цілий Совбєз РФ зʼясовував, чи дійсно Шойгу з Герасимовим педерасти. Висновок позитивний

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Наглухо законсервована система путінської влади починає отруювати сама себе. Кейс міжусобного срачу між "вагнерами" та міноборони цьому доказ.

Воєнні генерали та командир найманців давно вже воюють не за Бахмут, а міряються між собою.

Орківський генштаб обмежив прігожинький "Вагнер" у боєприпасах, аби зеки не могли воювати ефективніше за регулярні війська.

У відповідь ватажок найманців упродовж цілого тижня розповідав русні, що міністр та начальник генштабу - сексуальні збоченці, і люблять одне одного частіше, ніж бункерного та перемогу. Іншого давно б кинули в підвал за фейки про армію чи розголошення державної таємниці, але не у цьому випадку. На підтримку "вагнерів" включився навіть ядерний фізик Кадиров. (https://t.me/orestokratiia/760)

Фюрер особисто розбирався у всій цій військовій "санта барбарі". Нібито на засіданні Совбєза був запрошений Прігожин, який в суху переграв лузерів Шойгу та Герасімова. "Вагнерам" пообіцяли повернути боєприпаси, медійну славу та опіку Суровікіна.

Прігожин та Кадиров створили прецедент: фюрера можна шантажувати.

Путін боїться пускати до свого оточення свіжих адептів, тому не звільняє ключових гравців, а просто перерозподіляє функції між ними. От, влітку 22-го Герасимова та Шойгу "опустили" призначенням Суровікіна, на початку року вони відігралися, а ось тепер їх знову титулували "головними педерастами" кремля.

ISW: Генерал Герасимов змушений вести переговори з підлеглими, що вказує на відсутність контрольованої вертикалі. Відповідальність за ділянки фронту кремль передає різним командирам, тоді як авторитет Герасимова продовжує падати. Руйнування системи командування обмежує здатність російських військових проводити згуртовані операції на різних ділянках.

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