'Действует не в общих интересах': в Кремле заявления Пригожина восприняли как 'серьезную угрозу' – росСМИ

Высшее руководство России всерьез озабочено критикой, с которой владелец террористической ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступает в адрес Минобороны РФ, а также его словами о ситуации на фронте. В окружении российского диктатора Владимира Путина расценили последние заявления Пригожина как пересечение "красной линии", его даже хотят объявить "врагом России".

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Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на информацию источников, близких к АП Путина.

В Кремле слова Пригожина восприняли как серьезную угрозу. Особенно после его последнего заявления, в котором он говорит о "счастливом дедушке-муд*ке".

Пригожин, который долгое время жаловался на нехватку снарядов и угрожал вывести вагнеровцев из Бахмута, 9 мая опубликовал видео, в котором сообщил, что его подразделения получили лишь 10% необходимых снарядов, и снова начал шантажировать руководство минобороны РФ.

Кроме того, он рассказал, что одно из регулярных подразделений российской армии уже убежало из-под Бахмута, раскритиковал устроенный в Москве парад и поиздевался над "счастливым дедушкой".

"Есть люди, которые воюют, а есть люди, которые однажды в жизни где-то выучили, что должен быть резерв, – и собирают, собирают, собирают эти резервы. И вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника, сохранить жизнь нашего солдата, убивают наших солдат. А счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране? Если он будет прав, дай бог всем здоровье. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущей России и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка – законченный му..ак?", – заявил Пригожин.

По словам одного из источников, сейчас Пригожин действует "не в общей команде и не в общих интересах" с российскими властями.

"У него есть свой проект – Бахмут, и ради него он делает все. Но это личный проект, чтобы получить влияние на Минобороны, чтобы Вагнер стал главной победоносной силой", – сказал источник.

А слова о "счастливом дедушке" в Кремле восприняли крайне негативно.

"Конечно, он может потом сказать, что это о Шойгу или об абстрактном обывателе, но люди делают понятные выводы", – говорит один из источников.

Собеседники российских СМИ, близкие к Кремлю, предполагают, что такое поведение Пригожина может объясняться "личным обещанием", которое владелец ЧВК "Вагнер" якобы дал Путину относительно даты окончательного взятия Бахмута. Он срывает дедлайн и нервничает из-за этого, считают они.

Собеседник в одном из государственных российских СМИ утверждает, что пропагандисты уже получили от администрации президента предупреждение, что если Пригожин будет и дальше критиковать министерство обороны и рассказывать о неудачах на фронте, то в публикациях его следует позиционировать как предателя России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пригожин попал в "ловушку" с заявлениями по Бахмуту, и теперь у ЧВК "Вагнер" большие проблемы. Об этом сообщил Институт изучения войны.

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