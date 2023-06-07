Столбики термометров достигнут 30 градусов: синоптики дали прогноз до конца недели и рассказали, где ждать гроз. Карта

В Украине с 8 по 10 июня дожди будут идти на западе, севере и частично – в центре. В последний день недели, 11-го числа, осадки ожидаются уже во всех регионах страны.

Видео дня

Пока похолодание и дожди не дойдут до Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей, температура там 9 и 10 июня может достигнуть +30 градусов. Об этом свидетельствует прогноз погоды от Укргидрометцентра.

В четверг, 8 июня, осадки (местами с грозами) пройдут на западе и севере Украины. Воздух там прогреется максимум до +24, только в Винницкой, Черкасской, Полтавской областях дождь не помешает более высокой температуре – от +25 до +27 градусов.

На остальной территории сухо, но столбики термометра тоже не покажут выше +27.

В пятницу, 9 июня, дождь и грозы останутся на западе Украины, а также на Житомирщине, Черниговщине, Сумщине. На юге и востоке температура повысится, местами она достигнет +30 градусов.

В субботу, 10 июня, к дождевым областям прибавятся еще Киевская, Донецкая, Херсонская и Крым. Максимальные показатели температуры воздуха ожидаются в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях – днем там будет до +30.

В воскресенье, 11 июня, дожди и грозы накроют всю Украину. Температура упадет. На западе и севере будет максимум +23 (кроме Закарпатья, где может быть +25). В центре в среднем +24, на юге +25 (хотя в Одесской области на градус теплее). На востоке, в Донецкой и Луганской областях, будет наиболее свежо – от +20 до +21 градуса максимум.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Киеве весна 2023-го вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

– Кроме того, в столице Украины май этого года оказался самым сухим за все время наблюдений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!