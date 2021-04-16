Степанов розповів про 'особливий режим' карантину на Великдень

В Україні на Великодні свята, які цього року припадають на початок травня, буде діяти особливий режим. У Міністерстві охорони здоров'я громадян проситимуть за можливості обмежити свої контакти та уникати великих скупчень людей.

Про це у четвер, 15 квітня, заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24". При цьому він не уточнив, чи будуть запровадженні додаткові обмеження на період свят.

"Для нас важливо, щоб виконувались ті обмеження, які є. Звичайно, буде особливий режим...Британський і південноафриканський штами надагресивні, дуже важкий перебіг хвороби", – сказав Степанов.

Міністр зазначив, що два регіони України – Івано-Франківська і Закарпатська області – вже вийшли з "червоної" зони карантину, а в Києві спостерігається позитивна динаміка захворюваності на COVID-19.

"Щоб вона продовжувалася і щоб ми 30 квітня зробили пом’якшення карантинних обмежень, все залежить від нас усіх, без перебільшення. Якщо одна частина киян дотримується встановлених правил, а інша – ні, тоді досить важко знизити рівень захворюваності та госпіталізації", – наголосив очільник МОЗ.

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