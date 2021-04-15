Минздрав решил по-новому распределить китайскую вакцину в Украине. Документ

В Украине в четверг, 15 апреля, изменили порядок распределения китайской вакцины CoronaVac против коронавируса между медицинскими учреждениями.

Соответствующий указ был подписан главой Минздрава страны Максимом Степановым, передает ZN.UA. Издание также показало копию документа (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Наибольшее количество препарата получит Центральная поликлиника МВД Украины – 52 440 доз. Вакцинировать правоохранителей начнут уже 16 апреля.

На втором и третьем местах Киев и Киевская область – местные департаменты здравоохранения получат 17 200 и 11 600 доз соответственно. Меньше всех получит Луганская область – 800 доз.

Другие области получат такое количество доз вакцины:

Винницкая – 5 600;

Волынская – 2 080;

Днепропетровская – 11 560;

Донецкая – 10 320;

Житомирская – 5 320;

Закарпатская – 7 040;

Запорожская – 5 240;

Ивано-Франковская – 2 240;

Киевская – 11 600;

Кировоградская – 4 880;

Львовская – 11 240;

Николаевская – 8 440;

Одесская – 4 440;

Полтавская – 7 960;

Ровенская – 1 600;

Сумская – 2280;

Тернопольская – 1200;

Харьковская – 8520;

Херсонская – 2160;

Хмельницкая – 5680;

Черкасская – 4720;

Черновицкая – 2040;

Черниговская – 3440.

Копия документа:

Напомним:

Врач-иммунолог Борис Донской рассказал, что вакцина китайского производства Sinovac в три раза уменьшает смертность и тяжелые осложнения от COVID-19.

Препаратом CoronaVac по желанию будут прививать работников образования, привлеченных к проведению ВНО в 2021 году.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в минздраве заявили, что выявление новых штаммов COVID-19 не повлияет на процесс вакцинации в Украине.