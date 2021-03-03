Степанов рассказал о самочувствии Зеленского после вакцинации

После вакцинации от COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя прекрасно, осложнений от прививки нет.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, отметив, что говорил с гарантом вечером 2 марта.

"Чувствует себя прекрасно, все нормально, без каких-либо осложнений", – сказал глава Минздрава.

Степанов напомним, что ранее расширили дорожную карту вакцинации против COVID-19 для популяризации прививок.

Напомним, что президент Владимир Зеленский получил прививку против коронавируса индийской вакциной CoviShield (AstraZeneca). Позже появилось видео вакцинации главы государства.

Степанову сделали прививку 1 марта. Вакцинация препаратом CoviShield проходила в прямом эфире.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Максим Степанов рассказал о побочных эффектах при вакцинации.