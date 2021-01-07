Степанов рассказал, как изменился коронавирус в Украине

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что коронавирус в стране "помолодел" и изменился.

По его словам на селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским, эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавируса до семи-восьми дней, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Он добавил, что уже третий день подряд в Украине наблюдается тенденция к росту числа больных.

"В странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, происходит рост количества больных в течение 14 дней, поскольку на праздники население активно перемещается", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский провел плановое селекторное совещание с участием членов правительства, руководителей силовых ведомств перед внедрением в стране общенационального усиленного карантина с 8 до 24 января.