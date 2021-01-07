Степанов розповів, як змінився коронавірус в Україні

Карина Бондаренко Суспільство 20:18, 7.01.2021

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що коронавірус в країні "помолодшав" і змінився.

За його словами на селекторній нараді з президентом Володимиром Зеленським, епідеміологи констатують скорочення інкубаційного періоду коронавірусу до семи-восьми днів, повідомила пресслужба Офісу президента.

Він додав, що вже третій день поспіль в Україні спостерігається тенденція до зростання числа хворих.

"У країнах, де не діяв жорсткий карантин під час різдвяних і новорічних канікул, відбувається зростання кількості хворих протягом 14 днів, оскільки на свята населення активно переміщається", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський провів планову селекторну нараду за участю членів уряду, керівників силових відомств перед впровадженням в країні загальнонаціонального посиленого карантину з 8 до 24 січня.

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