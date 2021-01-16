После 24 января Украина вернется в 'оранжевую' зону: что останется под запретом

В Украине после окончания жесткого карантина (локдаун), который введен с 8 по 24 января, страна вернется к ограничениям, действующим в "оранжевой" зоне.

Как сообщает OBOZREVATEL, об этом ранее сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что локдаун продолжать не будут.

"Этот карантин, который действует сейчас, завершится 24 января. С 25-го мы, вероятно, перейдем в "оранжевую" зону, действовавшую до введения нынешних правил", – пояснил глава Кабинета министров.

Напомним, в стране из-за эпидемии COVID-19 ввели специальное эпидемиологическое зонирование, которое предполагает деление на специальные части. Всего их четыре – независимо от уровня эпидемической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".

В "оранжевой" зоне под запретом останется:

посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди, кроме предоставляющих услуги кризисного характера;

деятельность учреждений размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

прием новых смен в детские лагеря.

В свою очередь в "оранжевой" зоне возобновят работу отели. Будет разрешено проводить массовые мероприятия для аудитории не более 100 человек (1 человек на 20 кв. м). Снова начнут работать развлекательные заведения, рестораны (кроме ночного времени с 22:00-07:00), кинотеатры и театры (но при заполненности зала не более 50%). Также будет разрешена неотложная и плановая госпитализация, если в случае отсрочки существует риск для жизни.

Ранее OBOZREVATEL писал, как в Европе выглядит локдаун и какие меры принимаются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал, что локдаун в Украине после 24 января продлевать не будут.