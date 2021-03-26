Степанов предупредил о новом пике COVID-19: ожидают до 25 тысяч больных ежедневно

Заболеваемость коронавирусом в Украине будет расти ближайшие две-три недели. Количество новых случаев COVID-19 за сутки может достичь 25 тысяч.

Об этом заявил Максим Степанов, председатель Министерства здравоохранения Украины, в пятницу, 26 марта, в эфире канала "Украина 24".

"Минимум еще две-три недели будем расти. У нас может идти рост по разным регионам, и это трудный период, потому что третья волна сопровождается новым штаммом вируса, который более агрессивный, так называемый "британский" вирус", – отметил министр.

Степанов отметил, что коронавирус теперь чаще поражает молодых людей, при этом он стал более заразным. Изменилась также клиническая картина болезни: сейчас очень большое количество "тяжелых" больных, из-за чего возросла нагрузка на врачей.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 26 марта, в Украине официально подтверждено 1 614 707 случаев коронавирусной инфекции. Из них 18 132 – выявлено за минувшие сутки, что стало рекордом с начала 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Национальной академии наук Украины, сейчас в стране циркулирует тип коронавируса, похожий на "британский" штамм. При этом он имеет определенные отличия, из-за чего в нашей стране может сформироваться собственный штамм COVID-19.