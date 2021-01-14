Степанов объяснил, почему Украина закупила китайскую вакцину Sinovac

Сейчас Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин против коронавируса, которые находятся на конечном этапе клинических испытаний. Впрочем первый контракт удалось заключить именно с китайской компанией Sinovac.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Трансляция велась на YouTube-канале Кабмина. Чиновник заверил, что дальнейшее сотрудничество с другими поставщиками не прекращалось и продлится (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украина как начала вести переговоры в мае 2020 года со всеми ведущими компаниями, которые были в то время в конце второй или начале третьей стадии клинических испытаний, так и ведет. Это производители, которые сейчас регистрируют свои вакцины и начали их использование", – сказал Степанов.

"Среди них была и китайская Sinovac. С ней мы начали переговоры в мае, но активная фаза началась в сентябре. Именно с компанией Sinovac мы заключили первый контракт на поставку вакцины", – добавил он.

Подытоживая, он призвал, чтобы никто не спекулировал на теме обеспечения Украины препаратами для защиты от COVID-19, и заверил, что государство не медлит с решением этого вопроса.

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