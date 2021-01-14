Степанов пояснив, чому Україна закупила китайську вакцину Sinovac

Наразі Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцин проти коронавірусу, які перебувають на завершальному етапі клінічних випробувань. Утім перший контракт вдалося укласти саме з китайською компанією Sinovac.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Трансляція велася на YouTube-каналі Кабміну. Урядовець запевнив, що подальша співпраця з іншими постачальниками не припинялася й триватиме (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Україна як почала вести перемовини у травні 2020 року з усіма провідними компаніями, які були на той час наприкінці другої або на початку третьої стадії клінічних випробувань, так і веде. Це виробники, які зараз реєструють свої вакцини і почали їх використання", – сказав Степанов.

"Серед них була і китайська Sinovac. З нею ми почали перемовини у травні, але активна фаза почалася у вересні. Саме з компанією Sinovac ми уклали перший контракт на поставку вакцини", – додав він.

Підсумовуючи, він закликав, аби ніхто не спекулював на темі забезпечення України препаратами для захисту від COVID-19, і запевнив, що держава не зволікає з вирішенням цього питання.

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