Степанов пояснив, чому Україна закупила китайську вакцину Sinovac
Наразі Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцин проти коронавірусу, які перебувають на завершальному етапі клінічних випробувань. Утім перший контракт вдалося укласти саме з китайською компанією Sinovac.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Трансляція велася на YouTube-каналі Кабміну. Урядовець запевнив, що подальша співпраця з іншими постачальниками не припинялася й триватиме (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Україна як почала вести перемовини у травні 2020 року з усіма провідними компаніями, які були на той час наприкінці другої або на початку третьої стадії клінічних випробувань, так і веде. Це виробники, які зараз реєструють свої вакцини і почали їх використання", – сказав Степанов.
"Серед них була і китайська Sinovac. З нею ми почали перемовини у травні, але активна фаза почалася у вересні. Саме з компанією Sinovac ми уклали перший контракт на поставку вакцини", – додав він.
Підсумовуючи, він закликав, аби ніхто не спекулював на темі забезпечення України препаратами для захисту від COVID-19, і запевнив, що держава не зволікає з вирішенням цього питання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
голова компанії "Лекхім" Валерій Печаєв заявив, що роздрібна ціна китайської вакцини Sinovac Biotech становить 504 гривні (18 доларів).
Нагадаємо, це підприємство уклало контракт із китайською компанією про постачання 5 млн доз вакцини від COVID-19 у першому півріччі 2021 року.
13 січня вакцинування препаратом Sinovac уже почали в Туреччині.
Степанов раніше заявив, що Україна прагне отримати підтвердження високої ефективності китайської вакцини безпосередньо від виробника. Втім, вона має бути не нижчою ніж 70%.
Тим часом вчені з Інституту Бутантата заявили, що загальна ефективність вакцини CoronaVac становить 78%, а з урахуванням легких випадків хвороби без госпіталізації – 50,4%.