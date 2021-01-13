Названо роздрібну ціну на китайську вакцину від коронавірусу, яку отримає Україна

Роздрібна ціна вакцини проти коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech, яку поставлять в Україну, становить 504 гривні.

Про це на пресконференції заявив Валерій Печаєв, глава компанії "Лекхім", яка уклала контракт на постачання препарату, передає LIGA.net. Він уточнив, що якщо курс долара залишиться колишнім, то вартість може бути ще меншою.

Також він пояснив, що з 5 млн доз, які мають прибути в першій половині 2021 року, 1,9 млн доз підуть МОЗ за квотою.

"Про друге (півріччя) ми не говорили. Тому 1,913 млн – МОЗ, інші – у нас", – наголосив Печаєв.

За його словами, "Лекхім" не є продавцем. Для реалізації вакцини компанія звернулася до промислових підприємств.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Лекхім" уклала угоду з компанією Sinovac, у межах якої до України в першій половині 2021 року надійдуть 5 млн доз вакцини від COVID-19.

Раніше стало відомо, що проміжні випробування вакцини Sinovac показали її ефективність до 97%.

Про те, чому Україна закуповує китайську вакцину, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.