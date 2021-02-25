Степанов о фейках про поставщика вакцины: 65% всех детей в мире привиты хотя бы раз препаратом Serum Institute

В Министерстве здравоохранения Украины прокомментировали фейки насчет качества индийской COVID-вакцины CoviShield, разработанной компанией AstraZeneca и производимой Serum Institute, которой начали прививать украинцев.

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" отметил, что Serum Institute в Индии является крупнейшим производителем вакцин в мире (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Например, такая интересная цифра, кроме того, что он производит 1,5 млрд доз вакцин в год, 65% всех детей в мире вакцинированы вакциной Serum Institute, хотя бы одной вакциной, хотя бы один раз: от кори, полиомиелита, гепатита или еще чего-то. Они производят 25 видов вакцин, которые все преквалифицированы ВОЗ", – рассказал глава МОЗ.

Степанов добавил, что Serum Institute поставляет свои препараты в 170 стран мира. В связи с этим то, почему AstraZeneca выбрала эту компанию одной из площадок производства своей вакцины, в объяснениях не нуждается.

"Кроме того, есть мощности у самой AstraZeneca, еще мощности в Таиланде, Южной Корее, в Китае – то есть по всему миру, так как мощности одного предприятия AstraZeneca недостаточно и невозможно выработать то количество заказов, которая сегодня есть", – сказал министр.

Напомним, что в Украине стартовала кампания по вакцинации против коронавируса. Первым прививку вакциной от AstraZeneca получил медик из Черкасс Евгений Горенко.

В четверг, 25 февраля, продолжилась вакцинация в регионах страны. Подробно о втором дне прививок читайте в нашем материале.

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