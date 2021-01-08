Степанов назвал особенности коронавируса в Украине

Особенностью заражения коронавирусом (COVID-19) в Украине является довольно молодой возраст пациентов.

Об этом в пятницу, 8 января, на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"В последнее время COVID-19 начало больше болеть детей и молодежи до 30 и людей до 40 лет. И эта особенность, которую мы наблюдаем по всей территории Украины", – отметил глава Минздрава.

Отметим, что по состоянию на утро пятницы, 8 января, в Украине официально подтверждено 1 105 169 случая коронавирусной инфекции. Из них 5 676 – обнаружено за прошедшие сутки. При этом лишь 5 131 пациентов побороли COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что коронавирус в стране "помолодел" и изменился.

Также чиновник заявил о вероятности увеличения заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников в Украине.