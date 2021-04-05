Степанов: молодые чаще попадают в реанимацию, южноафриканский штамм COVID-19 бьет по печени и почкам

В Украине вслед за британским также обнаружили южноафриканский штамм COVID-19. Он более заразный и способен влиять не только на органы дыхательной системы, но и на почки, печень и нервную систему. В целом в стране стали чаще болеть граждане более молодого возраста, увеличивается их количество среди пациентов, которые попадают в реанимацию.

Рост заболеваемости коронавирусом в Украине будет продолжаться примерно до 15 апреля. Затем, при условии соблюдения карантина, ситуация может стабилизироваться.

Власть не планирует вводить общенациональный локдаун, поскольку считает, что ограничений "красной" зоны в областях со вспышками COVID-19 вполне достаточно.

Об этом и не только в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

– На Полтавщине зафиксировали два случая южноафриканского штамма. Насколько он агрессивнее предыдущих?

– И британский штамм, и южноафриканский – более агрессивные вирусы, которые имеют уменьшенный инкубационный период – до 1-3 дней. Он является достаточно контагиозным, то есть заражает гораздо больше людей.

Кроме дыхательной системы, влияет на другие органы, поражая почки, печень, центральную нервную систему. Этот штамм вируса вызывает более тяжелое течение болезни. Кроме всего прочего, он еще и помолодел. Сейчас фиксируем увеличение количества людей молодого возраста, 30-40 лет, находящихся в реанимациях. То есть они достаточно тяжело переносят болезнь. До 70% людей, которые переболели британским или южноафриканским штаммом COVID-19, имеют постковидный синдром и нуждаются в дальнейшей реабилитации.

– 30-40-летние – люди, которые считают, что здоровы и имеют хороший иммунитет.

– Есть случаи, когда совершенно здоровые люди, которые ведут здоровый образ жизни, спортсмены, очень тяжело болеют коронавирусом.

– Те, которые прививались вакциной CoviShield, пишут об антителах на уровне 68-70. Это высокий маркер?

– У провакцинированных уже на 14-22-й день со дня прививки формируется иммунитет к коронавирусу. Вырабатываются антитела иммуноглобулина G, формируется иммунитет в том числе и на клеточном уровне. Это очень важно, потому что вакцинация равна жизни. Если вы хотите защитить себя от болезни или ее тяжелого течения – обязательно надо прививаться.

– Когда все же стоит делать второй укол и правильно ли то, что перерыв между первой и второй дозой растянули во времени на три месяца?

– Проведя клинические исследования по формированию иммунитета по вакцине AstraZeneсa, специалисты пришли к выводу, что лучший иммунный ответ достигается, когда между первой и второй прививкой проходит 12 недель или 90 дней. Такие изменения уже внесли в Великобритании, Канаде и странах Европейского Союза. Наши специалисты тоже решили увеличить срок между первой и второй прививкой до двенадцати недель.

– Есть разница, какой вакциной делать вторую прививку и хватит для этой процедуры доз одного производителя?

– Если вы начали вакцинироваться AstraZeneca, независимо от того, на какой площадке она производится, вторая прививка тоже должна быть AstraZeneca. Напомню, этот препарат изготавливается в Европе, в Индии, в Южной Корее, Таиланде, Китае.

Всем, кто получил первую прививку AstraZeneca, вторая будет сделана вовремя. То же самое касается вакцины Sinovac.

– В обществе говорят о срыве иммунизации из-за задержек поставок вакцины в Украину.

– У нас есть задержка, это правда. Мы говорим о срыве контрактов, заключенных между министерствами-производителями, контрактов, по которым проплачены все средства. Работаем на всех без исключения фронтах, чтобы привезти вакцину в Украину. В ближайшее время этот вопрос решим.

Сейчас у нас есть достаточно препаратов на проведение прививочной кампании.

– Когда пойдет на спад нынешняя волна эпидемии и какова вероятность введения общенационального карантина?

– Согласно нашей стратегии, мы не видим необходимости во введении общенационального карантина. У нас есть адаптивный карантин, когда усиление ограничений происходит на территории конкретного региона в зависимости от эпидситуации там. Введение красного уровня происходит абсолютно прозрачно. Есть четкие критерии по уровню госпитализации, динамике госпитализации, тестированию и выявлению случаев. Если хотя бы два из них превышают норму в течение трех дней подряд, область переходит на красный уровень. Будем двигаться таким путем.

Что касается прогнозов. Ближайшие 10 дней будут напряженными, рост будет продолжаться до 15 апреля. Затем уровень заболеваемости может стабилизироваться. Но это все при условии соблюдения карантина.

Даже если с 15-го апреля эпидемия приостановится и мы увидим уменьшение заболеваемости, особенно в "красных" регионах, – это не значит, что все прошло. Впереди пасхальные и майские праздники, поэтому будем просить граждан полностью избегать массовых скоплений. Потому что потом снова получим вспышки коронавирусной болезни.

Это все мы уже проверили на собственном опыте.