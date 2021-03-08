Стефанчук уточнил, какое исключение внесут в закон об отмене перевода часов

В законопроект об отмене перевода часов на летнее и зимнее время должны внести норму, которая позволит местным органам самоуправления устанавливать особенности начала рабочего дня.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил инициатор документа, первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он пояснил, что речь не идет о региональном времени.

"Основная норма этого закона, что по всей территории Украины действует единое время – киевское. Но между первым и вторым чтением, я думаю, появится норма, что органы местного самоуправления в случае необходимости могут устанавливать не региональное время, а особенности начала рабочего дня", – сказал Стефанчук.

Он добавил, что, если есть какой-то разрыв во времени, то местные власти, не отменяя киевское время, могут установить, что работа в определенном регионе может начинаться на полчаса позже или раньше.

"Но это никоим образом не повлияет на единое киевское время по всей территории Украины", – уточнил Стефанчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде 277 голосами в первом чтении поддержали законопроект, который отменяет обязательный сезонный переход времени. Также документ поддержали в Кабинете министров.