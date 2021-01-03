В Украине количество выздоровевших превысило новые случаи заражения COVID-19 за сутки
В Украине на утро 3 января количество случаев коронавируса увеличилось до 1 074 093. За прошедшие сутки этот диагноз подтвердился еще в 4576 больных, из которых 1306 попали в больницы.
От последствий заражения COVID-19 умерли 18 854 жителей страны (+123 за сутки), а 728 865 преодолели вирус (+6250). Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в Facebook, обновил данные также сайт Совета нацбезопасности и обороны.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской области – 454, Львовской – 433, Одесской – 426, Днепропетровской – 404, в г. Киев – 370. В частности, заболели 158 детей и 172 медработника.
Количество заболеваний COVID-19 в регионах за сутки:
г. Киев – 370 случаев;
Винницкая область – 66 случаев;
Волынская область – 93 случая;
Днепропетровская область – 404 случая;
Донецкая область – 200 случаев;
Житомирская область – 25 случаев;
Закарпатская область – 78 случаев;
Запорожская область – 301 случай;
Ивано-Франковская область – 99 случаев;
Киевская область – 303 случая;
Кировоградская область – 22 случая;
Луганская область – 85 случаев;
Львовская область – 433 случая;
Николаевская область – 454 случая;
Одесская область – 426 случаев;
Полтавская область – 197 случаев;
Ривненская область – 75 случаев;
Сумская область – 147 случаев;
Тернопольская область – 59 случаев;
Харьковская область – 68 случаев;
Херсонская область – 115 случаев;
Хмельницкая область – 14 случаев;
Черкасская область – 244 случая;
Черновицкая область – 146 случаев;
Черниговская область – 152 случая.
В предоставленной Минздравом и СНБО официальной статистике отсутствует информация о ситуации с коронавирусом на оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым.
Глава Минздрава добавил, что за прошедшие сутки лаборатории осуществили 14 576 тестирований: 12 362 методом ПЦР и 2214 методом ИФА. А за все время пандемии в Украине проведено 5 610 003 ПЦР-тестирования.
Как сообщал OBOZREVATEL:
за 1 января в Кировоградской области выявили рекордно низкое количество больных коронавирусом, а также не зафиксировали ни одной смерти от него.
Кроме этого, Киев вышел из списка регионов-лидеров по ежедневному приросту заражений COVID-19.
Вместе с тем 2 января от последствий коронавирусной болезни в Украине умерла Александра Тарасова – известна волонтер и оперная певица.