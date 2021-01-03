В Украине количество выздоровевших превысило новые случаи заражения COVID-19 за сутки

В Украине на утро 3 января количество случаев коронавируса увеличилось до 1 074 093. За прошедшие сутки этот диагноз подтвердился еще в 4576 больных, из которых 1306 попали в больницы.

От последствий заражения COVID-19 умерли 18 854 жителей страны (+123 за сутки), а 728 865 преодолели вирус (+6250). Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в Facebook, обновил данные также сайт Совета нацбезопасности и обороны.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской области – 454, Львовской – 433, Одесской – 426, Днепропетровской – 404, в г. Киев – 370. В частности, заболели 158 детей и 172 медработника.

В Украине обнаружили еще 4576 случаев заражения COVID-19 Facebook Максима Степанова

Количество заболеваний COVID-19 в регионах за сутки:

г. Киев – 370 случаев;

Винницкая область – 66 случаев;

Волынская область – 93 случая;

Днепропетровская область – 404 случая;

Донецкая область – 200 случаев;

Житомирская область – 25 случаев;

Закарпатская область – 78 случаев;

Запорожская область – 301 случай;

Ивано-Франковская область – 99 случаев;

Киевская область – 303 случая;

Кировоградская область – 22 случая;

Луганская область – 85 случаев;

Львовская область – 433 случая;

Николаевская область – 454 случая;

Одесская область – 426 случаев;

Полтавская область – 197 случаев;

Ривненская область – 75 случаев;

Сумская область – 147 случаев;

Тернопольская область – 59 случаев;

Харьковская область – 68 случаев;

Херсонская область – 115 случаев;

Хмельницкая область – 14 случаев;

Черкасская область – 244 случая;

Черновицкая область – 146 случаев;

Черниговская область – 152 случая.

Карта распространения коронавируса в областях Украины СНБО

В предоставленной Минздравом и СНБО официальной статистике отсутствует информация о ситуации с коронавирусом на оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым.

Данные по COVID-19 в Украине СНБО

Глава Минздрава добавил, что за прошедшие сутки лаборатории осуществили 14 576 тестирований: 12 362 методом ПЦР и 2214 методом ИФА. А за все время пандемии в Украине проведено 5 610 003 ПЦР-тестирования.

Ежедневный прирост больных COVID-19 в Украине СНБО

Ежедневный прирост летальных случаев от COVID-19 в Украине СНБО

Ежедневный прирост выздоровлений от COVID-19 в Украине СНБО

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