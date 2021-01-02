Київ вийшов із регіонів-лідерів за кількістю нових випадків COVID-19 за добу

У Києві за останню добу виявили лише 293 випадки зараження коронавіруом. Такого показника в місті не було впродовж багатьох тижнів.

На сьогодні загальна кількість інфікувань у столиці сягнула 112 649 і це найбільше серед усіх регіонів країни. Про це свідчать дані сайту Ради нацбезпеки й оборони (РНБО).

Минулої доби від COVID-19 померли семеро киян, а загалом зафіксовано 1942 смерті від цієї недуги. Проте 142 пацієнти вилікувалися, всього інфекцію подолали 40 053.

Ще 407 нових випадків коронавірусу виявили у Київській області, де загальна кількість заражень зросла до 60 238.

За добу 1 січня в регіоні не було зафіксовано жодної смерті від COVID-19, тож показник летальності не змінився – 976 випадків із початку пандемії. Вилікуватися вдалося ще 392 пацієнтам, а загалом на Київщині хворобу здолали 36 583 жителі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Нового року, 31 грудня, кияни не влаштовували величезних черг у магазинах і супермаркетах. Журналісти зафіксували, як люди дотримувалися карантинних обмежень за пандемії коронавірусу.