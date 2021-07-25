"Старые" выпускницы на фото времен СССР удивили сеть: показательный кадр

В сети показали фото времен СССР, запечатлевшее учениц старших классов. Пользователи обратили внимание на то, что девушки выглядят гораздо старше своего возраста.

Архивный снимок появился в Twitter. "Всегда было интересно, почему в СССР 17-18-летние девчонки выглядели лет на 40", – подписала фото автор публикации Вера Измайлова.

В комментариях многие пользователи написали, что причина такой внешности у юных девушек – в тогдашнем образе жизни, моде и манере одеваться.

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"Отягощенная генетическим алкоголизмом наследственность", "У всех на головах химия. Так чудно!", "Высший пилотаж 70-х", "Такая жизнь была. Выходили из школы готовыми сорокалетними продавщицами", "Все деньги потратили на дешевую "химию", а на макияж не осталось", "В такой форме, что цвет, что ткань... Прощай молодость... И с прическами теток из гастронома", – пишут, в частности, они.

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