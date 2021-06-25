В сети показали, как выглядели дачи киевлян во времена СССР

В Киеве показали, как выглядели дачи жителей города в конце 1950- годов. Это были небольшие домики в живописных местах столицы, а многие из них строились для сотрудников различных предприятий.

Фото одной из дач опубликовал канал "Клуб Коренного Киевлянина" на своей странице в Facebok. Снимок сделанный в 1958 принадлежит киевлянке Ирине Пап (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После войны дачные домики строились небольшими, а если их сооружали возле воды, то только на деревянных сваях. На Днепре часто происходили весенние паводки. Однако киевляне с любовью вспоминают эти дачи, которые тогда давались сотрудникам заводов и фабрик. Домик показанный на фото, был построен заводом "Ленинская кузница" в местности Черторой.

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Часто эти дома сооружались из дерева. Особенно их любили дети, которые проводили там свое счастливое и беззаботное лето.

В комментариях под фото, киевляне отметили, что такие домики еще часто можно было встретить в 1970-х годах. Потом люди уже начали строить более вместительные здания из кирпича, а некоторые дачные поселки были уничтожены ради застройки.

Киевлянка Наталия Попова вспомнила, что в этих домиках стоял газовый баллон, холодильник, а на территории поселков был телевизор, бильярдная и прокат домашнего инвентаря.

Несколько подобных небольших домиков сохранилось на Русановских садах, которые основали в 1957 году.

Отметим, что строить дачи в столице начали еще в ХІХ веке. Несколько уникальных зданий того периода сохранилось в Пуща-Водице, Святошине, а также в нескольких пригородах столицы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сохранился прекрасный дачный поселок на Русановских садах. Сейчас через сады строят Подольско-Воскресенский мост, однако местность активно застраивается разнообразными домами.