Стало известно, сколько европейцев поддерживают помощь Украине и санкции против РФ

С 24 по 31 августа 2023 года в 27 государствах-членах Европейского Союза было проведено исследование Flash Eurobarometer о проблемах и приоритетах ЕС на 2023 год. В ходе опроса большинство европейцев заявили, что поддерживают помощь Украине.

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Также большинство граждан стран ЕС выступают за введение экономических санкций против России. Результаты социологического опроса опубликованы на сайте Европейской комиссии.

Подавляющее большинство европейцев считают, что война в Украине показывает необходимость Евросоюза обеспечить свою энергетическую и экономическую безопасность. Кроме того, 75% опрошенных уверены, что необходимо расширить военное сотрудничество между государствами-членами ЕС. При этом 71% проявляет солидарность с Украиной, которая продолжает бороться с российской агрессией.

В ходе соцопроса 86% европейцев заявили, что продолжают выступать за поддержку Украины и украинцев. Подавляющее большинство населения ЕС продолжает оказывать гуманитарную поддержку людям, пострадавшим от войны. Также 77% жителей Европейского Союза заявили, что не против принять в своей стране беженцев из Украины.

Примечательно, что 71% европейцев поддерживают введение экономических санкций против России. Еще 67% считают, что ЕС должен поддержать путь Украины к европейской интеграции и ее интеграцию в единый рынок. Вместе с тем 65% европейцев выступают за финансовую и экономическую поддержку Украины, а 57% считают, что ЕС должен поддержать закупку и поставку военной техники в Украину.

Напомним, большинство украинцев верит в то, что Вооруженным силам Украины удастся освободить все оккупированные территории. При этом многие опрошенные не согласны с идеей проведения переговоров со страной агрессором.

Ранее сообщалось, что в июле 2023 года был проведен опрос, который показал, что вступление Украины в НАТО поддерживают 89% граждан страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, социсследование, проведенное в 24 странах, свидетельствует о том что примерно 82% участников выразили недоверие или полное отсутствие уверенности в правильности действий диктатора РФ Владимира Путина по отношению к мировым событиям.

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