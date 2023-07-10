Стало известно, сколько украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО: результаты опроса

Вступление Украины в НАТО поддерживает 89% граждан страны. Общество консолидировалось по этому вопросу, и больше половины (58%) предпочли бы именно присоединение к Альянсу, а не гарантии безопасности, данные западными союзниками.

Видео дня

Соответствующие результаты показали опросы, проведенные Киевским международным институтом социологии (КМИС). Исследователи отметили, что курс Украины в НАТО поддерживают во всех регионах: от 79% на востоке до 93% на западе.

Социологи отметили: поддержка граждан присоединения нашего государства к Североатлантическому альянсу росла не так быстро, как к Европейскому Союзу. Так, в преддверии Революции Достоинства процент украинцев, которые выступали за то, чтобы Украина стала частью НАТО, колебался в пределах всего 15-20%.

Оккупация Крыма и развязывание Россией войны на Донбассе повысили этот показатель, однако по состоянию на 2021 год в случае референдума только 48% поддержали бы вступление, а 24% проголосовали против Украины в НАТО.

Сейчас 89% украинцев хотят видеть Украину в составе Альянса. Только 18% ответили, что могли бы отказаться от членства в НАТО ради установления мира, а для 76% такая цена неприемлема.

С марта 2022 года активно обсуждается вопрос получения Украиной гарантий безопасности, причем часто речь идет о замене такими гарантиями полноценного членства в НАТО.

Соцопросы, проведенные в мае 2022 года, показали, что 39% респондентов настаивали на вступлении в Альянс, а 42% считали приемлемым получить вместо этого гарантии безопасности. К маю 2023 года общественное мнение заметно изменилось – до 58% возросла доля настаивающих именно на членстве в НАТО. В то же время, до 29% снизилась доля тех, для кого приемлемыми будут только гарантии.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий подчеркнул: "Не желание украинцев присоединиться к НАТО "спровоцировали" Россию, а именно российская агрессия стала катализатором общественной поддержки евроатлантической интеграции. При этом чем дольше идет война, тем больше украинцев настаивают именно на полноценном членстве в НАТО, а гарантии безопасности от других государств выглядят менее убедительно".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 9 июля заявлялось, что президент Украины Владимир Зеленский еще не решил, поедет ли на саммит НАТО в Вильнюсе. Если на нем не будет получено приглашение присоединиться к Альянсу, наша страна будет вынуждена "пересмотреть стратегию".

– Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов предположил, что ожидания украинцев по поводу результатов вильнюсского саммита не будут удовлетворены. Он пояснил, что видел черновики речей, которые политики готовят к мероприятию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!