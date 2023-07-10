Доверие к Путину и России в мире упало до самого низкого уровня: опрос

Международная репутация президента РФ Владимира Путина подверглась серьезным потрясениям, достигнув исторического минимума. Причина тому – развязывания жестокой войны на территории Украины.

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Об этом сообщает Deutsche Welle. Согласно опросу, проведенному в 24 странах, результаты показали, что примерно 82% участников выразили недоверие или полное отсутствие уверенности в правильности действий российского лидера по отношению к мировым событиям.

В девяти странах, включая Германию, доверие к Владимиру Путину достигло исторически низкого уровня. Например, в Германии процент граждан, выражающих доверие Путину, снизился с 14% в 2022 году до 8% в 2023 году.

В отличие от других стран, в Индии и Индонезии наблюдается обратная тенденция, и доверие к российскому лидеру достигает рекордных показателей. В Индии доля граждан, выражающих доверие российскому президенту, увеличилась на 17 процентных пунктов с 2019 года. В Индонезии этот процент вырос с 36% в 2019 году до 43% в 2023 году.

После широкомасштабного вторжения России в Украину соответствующие показатели упали до рекордно низкого уровня почти во всех исследуемых странах, и в 2023 году они продолжают падение, особенно в Германии, Израиле и Испании.

Как сообщал OBOZREVATEL, около 70% граждан страны-агрессора России поддержат своего диктатора Владимира Путина на следующих выборах. Им нравится его "правильная политика", выражение "интересов силовиков" и "простых людей".

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