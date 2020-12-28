Стало известно, где Зеленский встретит Новый год

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретить Новый год в Ивано-Франковской области.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, пишет "Интерфакс-Украина". Он уточнил, что это будет резиденция "Синегора" в селе Гута (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Она основана в 2001 году по инициативе второго президента страны Леонида Кучмы вблизи массива Горганы на базе старого санатория – среди горных сосновых лесов на высоте 600 м над уровнем моря.

На 10 тысячах гектаров "Синегоры" расположены гостевые коттеджи, зимний сад, вертолетная площадка, охотничьи вышки, лыжная трасса с подъемником, пруд и другие объекты.

Чаще всего первые лица Украины приезжали сюда зимой на новогодние и рождественские праздники или летом на охоту.

Территорию и здание резиденции наиболее изменили при беглом президенте Викторе Януковиче.

В 2019-м Новый год здесь встречал пятый президент Украины Петр Порошенко с семьей.

Встречу 2020-го в "Синегоре" праздновал Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по признанию жены президента Елены Зеленской, переехать жить на госдачу в Конча-Заспе их семью уговорила служба охраны главы государства.

По ее словам, там было не очень комфортно, ведь коттедж, известный как "дача Ющенко", не является их домом.