Стало відомо, де Зеленський зустріне Новий рік

Президент України Володимир Зеленський планує зустріти Новий рік в Івано-Франківській області.

Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пише "Інтерфакс-Україна". Він уточнив, що це буде резиденція "Синьогора" в селі Гута (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Вона заснована у 2001 році з ініціативи другого президента країни Леоніда Кучми поблизу масиву Горгани на базі старого санаторію – серед гірських соснових лісів на висоті 600 м над рівнем моря.

На 10 тисячах гектарів "Синьогори" розташовані гостьові котеджі, зимовий сад, вертолітний майданчик, мисливські вежі, лижна траса з підйомником, ставок та інші об'єкти.

Найчастіше перші особи України приїжджали сюди взимку на новорічні та різдвяні свята або влітку на полювання.

Територію та будівлю резиденції найбільше змінили за президента-втікача Віктора Януковича.

У 2019-му Новий рік тут зустрічав п'ятий президент України Петро Порошенко з сім'єю.

Зустріч 2020 го в "Синьогорі" святкував Зеленський.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за зізнанням дружини президента Олени Зеленської, переїхати жити на держдачу в Конча-Заспі їхню сім'ю вмовила служба охорони глави держави.

За її словами, там було не дуже комфортно, адже котедж, відомий як "дача Ющенка", не є їхнім будинком.