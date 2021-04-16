Сталин попал в топ-10 'самых идеальных' политиков у украинцев – опрос

Украинцы назвали топ-10 личностей, которые близки к образу самого идеального политика. Среди них оказались Богдан Хмельницкий, Тарас Шевченко, Степан Бандера и Иосиф Сталин.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским агентством Fama при поддержке Konrad Adenauer Stiftung Ukraine (чтобы посмотреть весь список, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что респонденты называли личностей сами, а не выбирали из предложенных вариантов.

Топ-10 выглядит следующим образом:

Богдан Хмельницкий,

Тарас Шевченко,

Вячеслав Чорновил,

Михаил Грушевский,

Иосиф Сталин,

Ангела Меркель,

Петр I,

Иван Мазепа,

Ярослав Мудрый,

Степан Бандера.

Среди современных лидеров наиболее близким к идеальному образу оказались:

Петр Порошенко,

Владимир Зеленский,

Юрий Бойко,

Юлия Тимошенко,

Игорь Смешко,

Виктор Медведчук,

Владимир Гройсман,

Олег Ляшко.

Опрос проводился с 3 по 9 февраля 2021 года при помощью личных интервью среди 2 тысяч совершеннолетних граждан.

Погрешность репрезентативности выборки с доверительной вероятностью 0,954 не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%; 1,9% для показателей близких к 25% или 75%; 1,3% для показателей близких к 10% или 90%; 1,0% для показателей близких к 5% или 95%; 0,4% для показателей близких к 1% или 99%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рейтинг доверия украинцев к политикам возглавили президент Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко.