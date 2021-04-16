Сталін потрапив в топ10 'найбільш ідеальних' політиків у українців – опитування

Українці назвали топ10 особистостей, які близькі до образу найідеальнішого політика. Серед них опинилися Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Степан Бандера та Йосип Сталін.

Про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницьким агентством Fama за підтримки Konrad Adenauer Stiftung Ukraine (щоб подивитися весь список, доскрольте сторінку до кінця).

Відзначається, що респонденти називали особистостей самі, а не вибирали із запропонованих варіантів.

Топ10 виглядає наступним чином:

Богдан Хмельницький,

Тарас Шевченко,

В'ячеслав Чорновіл,

Михайло Грушевський,

Йосип Сталін,

Ангела Меркель,

Петро I,

Іван Мазепа,

Ярослав Мудрий,

Степан Бандера.

Серед сучасних лідерів найбільш близьким до ідеального образу опинилися:

Петро Порошенко,

Володимир Зеленський,

Юрій Бойко,

Юлія Тимошенко,

Ігор Смешко,

Віктор Медведчук,

Володимир Гройсман,

Олег Ляшко.

Опитування проводилося з 3 по 9 лютого 2021 року за допомогою особистих інтерв'ю серед 2 тисяч повнолітніх громадян.

Похибка репрезентативності вибірки з довірчою ймовірністю 0,954 не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%; 1,9% для показників близьких до 25% або 75%; 1,3% для показників близьких до 10% або 90%; 1,0% для показників близьких до 5% або 95%; 0,4% для показників близьких до 1% або 99%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше рейтинг довіри українців до політиків очолили президент Володимир Зеленський, глава Верховної Ради Дмитро Разумков і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.