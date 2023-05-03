Отдал самое ценное за Украину: в боях с оккупантами погиб защитник из Львовской области. Фото
Защитник Юрий Побран погиб на фронте, защищая Украину от оккупантов. Воин был родом из города Городок Львовской области, ему было 49 лет.
Как сообщили в Городоцкой громаде, Герой пал 30 апреля под огнем вражеских минометов, выполняя боевое задание. Он получил несовместимые с жизнью ранения.
Юрий Побран родился 6 апреля 1974 года.
Воевал за Украину в рядах 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады. Был солдатом.
"Разделяем боль утраты вместе с родными и близкими Героя. Выражаем им искренние соболезнования и склоняем головы в молитве за душу павшего, который отдал самое ценное ради нас и Украины", – говорится в сообщении громады.
О времени прощания с Героем пообещали сообщить дополнительно на странице громады в Facebook.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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