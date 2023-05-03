Отдал самое ценное за Украину: в боях с оккупантами погиб защитник из Львовской области. Фото

Защитник Юрий Побран погиб на фронте, защищая Украину от оккупантов. Воин был родом из города Городок Львовской области, ему было 49 лет.

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Как сообщили в Городоцкой громаде, Герой пал 30 апреля под огнем вражеских минометов, выполняя боевое задание. Он получил несовместимые с жизнью ранения.

Юрий Побран родился 6 апреля 1974 года.

Воевал за Украину в рядах 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады. Был солдатом.

"Разделяем боль утраты вместе с родными и близкими Героя. Выражаем им искренние соболезнования и склоняем головы в молитве за душу павшего, который отдал самое ценное ради нас и Украины", – говорится в сообщении громады.

О времени прощания с Героем пообещали сообщить дополнительно на странице громады в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вследствие ракетного удара по Павлограду погиб воин Нацгвардии Богдан Мажуга. В момент обстрела защитник находился на боевом дежурстве. Всего в городе было повреждено более 100 домов.

– В Синельниково простились с украинским воином Иваном Медведевым, который защищал родную страну на Донецком направлении. Ему было 52 года.

– Раненый боец Нацгвардии Михаил Селиванов рассказал, как, раненый, более суток держал позицию на Луганщине. На его руках погибло несколько побратимов.