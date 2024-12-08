СССР возвращается: в оккупации школьников агитируют доносить на 'врагов России'

На временно оккупированных украинских территориях в ряде школ захватчики установили ящики для анонимных писем. Таким образом они призывают учащихся доносить на "врагов России".

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что школьников призывают сообщать о "нелояльных" к оккупационным властям одноклассникам или даже родителям.

Все это происходит под лозунгами "борьба с экстремизмом". Детей агитируют доносить во время лекций представителей репрессивных органов.

Все письма школьной администрации обязаны передавать сотрудникам российского ФСБ. В то же время, учебные заведения и без доносов формируют списки нелояльных детей, которые передают в управление оккупационных администраций.

"Центр национального сопротивления призывает сообщать данные о размещении оккупационных войск и вражеской техники по ссылке, чтобы ни один преступник не ушел от наказания", – резюмировали в ЦНС.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированной части нашей страны Россия увеличивает милитаризацию украинских детей. Это делается не только для того, чтобы сформировать лояльное агрессору поколение, но и создать будущих солдат для своей армии. На то, что это серьезное военное преступление, Кремлю, конечно же, плевать.

Кроме того, в начале декабря, Служба безопасности Украины собрала доказательную базу в отношении 54-летнего руководителя "общества содействия армии, авиации и флоту РФ" Андрея Попова, подозреваемого в военных преступлениях во временно оккупированном Крыму. По данным следствия, Попов использует организацию для подготовки школьников, преимущественно 14-летнего возраста, для участия в войне против Украины.