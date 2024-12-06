Российские захватчики готовят детей воевать против Украины и ставят на учет "экстремистов": что сейчас происходит в оккупации

На временно оккупированной части нашей страны Россия наращивает милитаризацию украинских детей. Это делается не только для того, чтобы сформировать лояльное агрессору поколение, но и создать будущих солдат для своей армии. На то, что это серьезное военное преступление, Кремлю, конечно же, наплевать.

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О том, что сейчас происходит на подконтрольной России части Украины и как повлияла на детей жизнь в оккупации – читайте в материале OBOZ.UA.

В детях видят угрозу

На оккупированных с 2014 года территориях, а также на тех, которые оказались под контролем России после начала полномасштабного вторжения, захватчики планомерно делают все, чтобы искоренить украинскую идентичность. И если взрослое население можно жестко "загнать в рамки" – угрозами, созданием невыносимых условий существования и тому подобными мерами – то с детьми иная ситуация. Хотя и тут без угроз не обходится. Но, по словам собеседника OBOZ.UA в украинской разведке, это преимущественно касается подростков, которые прекрасно осознают, кто они, и что их враг – Россия, а не Украина.

"Российские оккупанты и их приспешники видят в таких детях опасность и любой ценой стараются их выявить. Наиболее острая ситуация сейчас в Херсонской и Запорожской областях, а также на юге Донецкой области. В школах учителя убеждают учеников фактически доносить на одноклассников, которые могут иметь проукраинские взгляды, или, например, просто в разговоре со сверстниками "как-то не так" высказались об оккупантах и вообще о России. Таким детям (и их родителям) грозит опасность", – говорит офицер.

Стукачество тут действительно в цене. Например, в Запорожской области оккупанты во время проведения "антитеррористического" форума для молодежи учили детей выявлять украинских патриотов среди своих сверстников и доносить на них. Инструктаж проводили офицеры Росгвардии.

По данным Центра национального сопротивления, недавно под удар попали и дети в Мариуполе. "Оккупанты приняли на учет 263 несовершеннолетних, среди которых 16 детей названы "экстремистами" из-за проукраинских взглядов. Их заставляют проходить психиатрические обследования или "лечение", – сообщили в ЦНС.

Работа на упреждение

Милитаризация детей на оккупированной территории – огромная проблема. И беда. Детям планомерно промывают мозги, как ранее во времена СССР.

Начиная с детского сада формируют представление, что Украина и коллективный Запад хотят их уничтожить, а российские военные – "герои-освободители" и "чудо-богатыри".

Все рычаги воздействия, а также возможности, у оккупантов, к сожалению, есть. Мозги промывают начиная с детского сада, но основное внимание, конечно же, уделяют школьникам.

Например, в Кругликовской школе Лутугинского района Луганской области российские захватчики заставляют детей участвовать в так называемых "торжествах", присягать оккупационному режиму и вступать в движения "Движение первых" и "Орлята России". Причем это не добровольно: на учеников и их семьи давят, угрожают и манипулируют.

Как рассказали в Центре национального сопротивления, также недавно в Луганском экономико-правовом лицее-интернате имени "Молодой гвардии" захватчики присвоили ученикам звание вице-сержантов – после принятия присяги на верность России.

В том же Луганске за полгода более тысячи подростков и 300 преподавателей российского предмета "Основы безопасности и защиты отечества" прошли военную подготовку в центре "Воин".

Школьники и студенты на "производственных практиках" также собирают дроны и учатся управлять беспилотниками. Это происходит повсеместно в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Дело в том, что враг считает управление БПЛА одним из ключевых навыков при подготовке к военной службе.

И речь не исключительно о подростках. Во временно оккупированной Макеевке (Донецкая область) победителем конкурса по управлению беспилотниками "Воздушный патруль" стал… 10-летний мальчик.

Самая большая российская милитарная организация, которая была создана по отмашке Кремля, чтобы готовить будущих солдат – это "Юнармия". Например, на оккупированной части Донецкой области ее членами стали уже около 5 тысяч украинских детей ( в 2024 году – более 600).

Например, в созданном в Донецке Доме юнармейцев находится оборудование для огневой подготовки воспитанников "патриотического движения", в частности - лазерный тир. А зимой уже запланированы сборы "юнармейцев" на полигонах в Крыму – причем вместе с контрактниками армии страны-агрессора.

"Это часть масштабной политики Кремля – милитаризация детей. Оккупанты пытаются превратить подростков в лояльных к оккупации "солдатов", готовых воевать против своей родины. Естественно, что такое вовлечение в армию России является серьезным преступлением", - говорят в ЦНС.

Последствия жизни в оккупации

По словам собеседников OBOZ.UА, которые занимаются организацией и помощью в выезде украинцев с оккупированной территории, чем больше дети провели в оккупации – тем тяжелее последствия.

"Из-за лежачего близкого родственника одна семья с Запорожской области долгое время не могла выехать на подконтрольную Украине территорию. Муж с женой не знали, получится ли это вообще. А опасаясь за своего сына (ему в 2022 году было 10 лет, сейчас – 13), попросту боялись сказать в его присутствии что-то лишнее – ведь ребенок мог без задней мысли поделиться с друзьями"", – рассказала нам волонтер.

Родители жили в постоянном стрессе, страхе, и старались оградить от этого своего ребенка – как и от опасного влияния учителей-коллаборантов. Мальчик после оккупации их населенного пункта некоторое время учился дистанционно в украинской школе, но спустя время "неблагонадежную семью" сдали соседи. Представители оккупационной власти пригрозили родителям, что лишат их прав и заберут ребенка, потому сын стал ходить в школу, где учителя, конечно же, проводили идеологическую накачку.

"Детей задействовали в помощи "освободителям", учили плести маскировочные сети, собирали оккупантам посылки на фронт. В школу постоянно приходили "герои СВО" и рассказывали о "подвигах" армии страны-агрессора. Это, конечно же, не прошло бесследно... Мы помогли семейной паре с сыном выехать из оккупации, а когда они оказались на территории Украины, муж с женой плакали от счастья, а мальчик… бился в истерике при виде наших защитников и украинской символики. Ему было страшно! Это трагедия. Потребовалась помощь психолога и впереди еще много работы", – добавила волонтер.

Она убеждена, что на оккупированной территории попросту невозможно защитить детей от российской идеологии. Потому нужно делать все возможное, чтобы помогать украинцам выехать из оккупации. Пока не стало поздно.