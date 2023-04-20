Среди украинских СМИ – Оbozrevatel: в США назвали сайты, которые попадают в учебные данные искусственного интеллекта

Искусственный интеллект для создания больших языковых моделей использует различные сайты, в частности СМИ. Среди украинских – в список, который обучает ИИ, вошел Оbozrevatel.

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Об этом сообщает The Washington Post. Технологические компании стали скрывать, чем они "кормят" ИИ.

Эксперты издания проанализировали набор данных Google C4, в том числе 15 миллионов веб-сайтов, которые использовались для обучения некоторых высококлассных англоязычных ИИ, называемых крупными языковыми моделями, включая T5 Google и LLaMA Facebook.

В наборе данных преобладали веб-сайты из разных областей, включая журналистику, развлечения, разработку программного обеспечения, медицину и создание контента, что помогает объяснить, почему этим областям может угрожать новая волна искусственного интеллекта.

Тремя крупнейшими сайтами, на которых учатся модели ИИ, стали:

сайт с текстами патентов, выданных по всему миру patents.google.com;

всемирная бесплатная онлайн-энциклопедия wikipedia.org;

цифровая библиотека доступна только по подписке scribd.com.

"Новости и СМИ" занимают третье место среди категорий. Но половину из 10 лучших сайтов составляли новостные агентства: nytimes.com, latimes.com, theguardian.com, forbes.com и huffpost.com.

В список таких сайтов вошли и 7 украинских СМИ, среди которых Оbozrevatel.

Стоит отметить, что искусственный интеллект не дает людям покоя давно – в течение двух последних веков о нем придумывают истории, пишут книги и снимают фильмы. Правда, в них его преимущественно изображают частью далекого и не слишком будущего. И вот мы дожили до того момента, когда это будущее наступило: искусственный интеллект стал хоть и достаточно противоречивой, но все же частью нашей жизни. А пока мир определяется, искусственный интеллект – это хорошо или плохо, OBOZREVATEL разбирался, что это такое, кто за ним стоит и какие у него перспективы.

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