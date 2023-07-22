В Крыму раздались сильные взрывы: оккупанты жалуются на атаку БПЛА, есть прилеты. Видео

В субботу, 22 июля, в поселке Октябрьское в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. Прилеты пришлись на нефтебазу и аэродром, там началась детонация боеприпасов.

Видео дня

О новом "хлопке" на полуострове сообщили местные Telegram-каналы. В сети публикуют зрелищные видео с места событий. На кадрах видно, как в небо поднялся столб дыма (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Очевидцы сообщают, что взрывы хорошо слышны только в Джанкойском районе.

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram сообщил об атаке БПЛА, которые "налетели" на инфраструктурные объекты.

"Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы", – написал Аксенов, традиционно призвав крымчан соблюдать спокойствие.

Кстати, известно, что в Октябрьском расположен едва ли не самый большой аэродром авиации Черноморского флота РФ.

Также в это время россияне снова временно перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту. Недавно "власти" полуострова решили каждый раз останавливать переправу во время воздушной тревоги.

Об остановке движения сообщила пресс-служба Крымского моста. Там призвали всех, кто находится на переправе и в зоне осмотра, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Напомним: также оккупанты временно закрывали мост 20 июля. На незаконной переправе раздавался сигнал "Воздушная тревога. Всем покинуть мост". Автомобилистов призвали как можно быстрее покинуть Крымский мост.

Позже движение по мосту было возобновлено. Переправу в те сутки перекрывали дважды. После первого раза некоторые росСМИ писали, что это якобы были обучение.

Между тем, офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров выразил мнение, что для полного уничтожения Крымского моста украинские Силы обороны должны выйти на побережье Азовского моря. Это может произойти до конца этого года. Выход на Крымский перешеек фактически обеспечит полный огневой контроль ВСУ над оккупированным полуостровом. А это означает возможность беспрепятственно наносить удары по базам врага в Севастополе и по другим локациям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 июля на мосту через Керченский пролив раздались взрывы, в результате которых там упал один из пролетов. На видео из местных соцсетей видно, как пролеты моста разошлись, образовав пропасть. Предварительно, из-за ЧП пострадала семья чиновницы из Белгородской области РФ;

– в России заявили, что в результате атаки, совершенной 17 июля, на автомобильной части Крымского моста разрушено полностью и не подлежит восстановлению одно пролетное строение. Речь идет о полосе, по которой транспорт двигался в направлении Тамани (Краснодарский край РФ). Эту часть конструкции в РФ обещали заменить;

– президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является законной целью для украинской армии, и он должен быть нейтрализован. Этот мост – логистический путь для российских оккупантов, по которому они перевозят вооружение.