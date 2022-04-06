Спецпосланник Великобритании поддержала инициативу украинских компаний против российских энергоресурсов

Специальный посланник премьер-министра Великобритании по торговле с Украиной Кэтрин Мейер поддержала инициативу украинских компаний Stop Bloody Energy о недопустимости сотрудничества с Россией в энергетике.

Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

"Посмотрите на этот перечень компаний, вероятно все еще торгующих с россией!", - написала Мейер.

Инициаторами проекта Stop Bloody Energy стали крупнейшие украинские компании – ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго.

Его цель – убедить западные компании отказаться от сотрудничества с Россией в топливно-энергетической сфере и тем самым прекратить финансировать войну против Украины.

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На сайте проекта собраны газовые, угольные, нефтесервисные и машиностроительные компании, продолжающие сотрудничество с россией, несмотря на ее нападение на Украину.

Ранее ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" обращались к мировому бизнес-сообществу с открытым письмом, в котором они призвали мир отказаться от покупки российских энергоресурсов и прекратить любые поставки в Россию комплектующих и технологий для топливно-энергетической сферы.