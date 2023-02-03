Советнику замминистра обороны выдвинули подозрение в хищении космической суммы на закупках для армии. Фото

Советнику замминистра обороны Украины сообщили о подозрении в хищении 1,7 млрд на закупках для Вооруженных сил Украины. Ему грозит до двенадцати лет тюрьмы.

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На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

Установлено, что в начале широкомасштабного вторжения России подозреваемый вступил в сговор с должностными лицами одной из частных организаций. Это общество получило от Министерства обороны оплату в размере более 1,7 миллиарда гривен. Однако обязательства, прописанные в соответствующих договорах, исполнены не были.

В полиции имя подозреваемого не называют, но, по данным СМИ, речь идет о Константине Слюсаре.

Ранее в контексте этого дела уже сообщили о подозрении директору общества и еще двум фигурантам. Также суд наложил аресты более чем на 55 миллионов гривен и корпоративные права фигурантов на сумму более 50 миллионов долларов.

Напомним, ранее СМИ обнародовали копию контракта Минобороны на 13 млрд грн, в котором цены на продукты для ВСУ оказались вдвое или даже втрое выше рыночных.

При этом Резников заявил, что обеспечение армии качественным и бесперебойным питанием во время войны является одним из приоритетов министерства и сейчас осуществляется по контрактам прошлого года. Его заместитель Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, подал в отставку.

Также был уволен директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий.

На скандал отреагировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он заявил, что в Минобороны исповедуется "нулевая толерантность к коррупции" и любая информация о нарушениях будет тщательно проверяться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что не знал о контрактах по завышенным ценам. По его словам, на состояние войск это не повлияло. Он также пообещал реформировать тыловое обеспечение.