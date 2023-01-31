Система нуждается в изменениях: Резников после скандала с закупками в Минобороны пообещал реформировать тыловое обеспечение

В Министерстве обороны произошел крупный скандал, причина которого в закупке продуктов в тыловые части ВСУ по завышенным ценам. После происшествия министр обороны Алексей Резников заявил о планах реформировать тыловое обеспечение.

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Об этом он сообщил в своем Facebook-аккаунте. Резников пообещал применять строгое наказание для всех, кто пытается воровать.

"Любую ситуацию следует использовать, чтобы усилить оборону и поддержку войска. Это означает – делать выводы и предлагать шаги в развитие. Особенно это касается реформирования неидеальной системы Министерства обороны Украины", – пишет министр обороны.

Как добавил Резников, его личная философия заключается в нулевой толерантности к коррупции и прозрачности. Именно поэтому он полностью разделяет стремление общества к абсолютной подотчетности использования бюджетных средств.

Сразу после назначения по инициативе Резникова Госаудитслужба приступила к проверке Минобороны. Задача – найти уязвимости и ликвидировать их. Ведь коррупционные риски и риски других злоупотреблений – это уязвимость для обороны.

"После критического этапа весны 2022 года, когда мое внимание было сконцентрировано на обеспечении поставок оружия и боеприпасов, а также на решении других первоочередных проблем армии, летом мы вернулись в программу реформ. Без них мы не построим ни мощную оборону, ни новую страну", – сообщил министр обороны.

В настоящее время завершен цикл преобразований в сфере закупки вооружений и военной техники. Создано агентство, аналогичное NSPA, произошли кадровые изменения в профильных структурах Министерства и компаниях-спецэкспортерах, изменена нормативная база.

"Сегодня мы видим результаты, в частности, в контексте развития отечественного производства БПЛА. Одновременно мы начали готовить реформу тылового обеспечения, частью которого есть питание. Процесс усовершенствования в Минобороны продолжается непрерывно. 29 июня 2022 было принято решение осуществить внеплановую проверку обеспечения армии питанием силами внутреннего аудита Минобороны. Осенью соответствующие структуры комплексно проверялись и внутренним аудитом и государственными аудиторами", – добавил он.

Как заявил Резников, анализ действующей системы закупок во время активной фазы войны показал как отдельные преимущества, так и существенные недостатки. Ее следует усовершенствовать. Главным приоритетом для Минобороны является и будет обеспечение непрерывности и качества питания. Это наша обязанность.

"Я уже дал поручение:

осуществить анализ цен и процесса их формирования;

уменьшить срок контракта с поставщиками;

разработать новые подходы, которые будут включать механизмы прозрачности и подотчетности, перехода в меню (рационов) по сохранению продуктового разнообразия, публикацию цен и т.д.

Мы применим эти инструменты для повышения прозрачности закупок не только для питания, но и для вещевого имущества, ГСМ. Сейчас проводим проверку цен по всей номенклатуре. Я буду лично контролировать выполнение этого плана и докладывать гражданскому обществу о прогрессе и результатах", – подытожил министр обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Журналисты ZN обнародовали копию контракта, заключенного между Минобороны и компанией "Актив компани" по поставке продуктов питания в тыловые части ВСУ в ряде областей. Общая сумма контракта превышает 13 миллиардов гривен, а цены на продукты в нем вдвое или даже втрое больше рыночных.

– В связи с этим руководство Министерства обороны Украины вызвали в Верховную Раду, чтобы оно отчиталось перед членами парламентского Комитета ВРУ по поводу цен, по которым покупают продукты для украинской армии.

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